Affaire Kopar express : Seydou Ba édifié lundi

Déféré hier vendredi, Seydou Ba, un des actionnaires de la fintech Kopar express, n’a pas finalement fait face au juge du 2e cabinet. Le mis en cause a bénéficié d’un retour de Parquet. Son face-à-face avec le magistrat instructeur est donc repoussé à lundi.





D’après Libération, qui donne l’information, Seydou Ba est retourné au commissariat central de Dakar. Pour rappel, arrêté par la Sûreté urbaine (SU) dans le cadre de l’affaire Hannibal Djim, ce militant de Pastef connu, notamment, pour ses cagnottes en faveur de son parti, Seydou Ba, qui détient 25% de l’entreprise, est en garde-à-vue depuis lundi dernier. Celle-ci a été prolongée depuis.