Affaire < >: Un célèbre avocat parmi les victimes

La Division Spéciale de la Cybersécurité vient de soulager des pères et des mères de famille suite au démantèlement de redoutés cercles d’échanges entre femmes (les groupes Facebook Top cas, entre autres). Ainsi les hommes du commissaire Aly Kandé ont arrêté puis déféré cinq mises en cause pour association de malfaiteurs, collecte illicite, diffusion de données à caractère personnel, diffamation et extorsion de fonds via les réseaux informatiques.





L'affaire des "caweuses " est loin de livrer tous ses secrets . Un célèbre avocat parmi les victimes avait déposé une plainte à la Division spéciale de la cybersécurité. Il s'agit de Maître Ciré Clédor Ly selon des sources de Seneweb.





En effet, une administratrice connue sous le sobriquet " Chaise anglaise" avait partagé une vidéo compromettante de cet avocat à la Cour et à la Cour Pénale internationale. Cette vidéo obscène publiée dans le groupe appelé "Les Néné Touti " a été largement partagée sur les réseaux sociaux et reprise par certains organes de presse.





Il ressort de l'enquête rondement menée par les hommes du commissaire, Aly Kandé, que le célèbre tik-tokeur, Adamo avait même mis en ligne cette vidéo de Me Ciré Clédor Ly.