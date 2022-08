Affaire Ndiaga Ndiaye : ce que révèle l'enquête sur l’agresseur lynché à mort à Liberté 5

Ndiaga Ndiaye, 30 ans, a été lynché à mort mardi dernier à Liberté 5. Ses bourreaux ne lui ont laissé aucune chance à cause d’une histoire d’agression. Pour le venger, ses amis ont laissé sens dessus dessous les abords des lieux du crime, saccageant plus d’une quinzaine de véhicules en stationnement.



La police est en train de mener l’enquête pour, d’une part, déterminer les circonstances de la mort de Ndiaga Ndiaye et, de l’autre, identifier les auteurs des actes de vandalisme subis par certains habitants de Liberté 5.



Les investigations policières commencent à porter leurs fruits. D’après Source A, Ndiaga Ndiaye est identifié comme un repris de justice. Il serait connu des services de police.



Le journal rapporte en outre que ses amis habitent tous à Grand-Yoff et seraient âgés entre 17 et 18 ans.



La police dispose de vidéos qui devraient les aider à débusquer les mis en cause dans les deux affaires. Par ailleurs, les enquêteurs ont interrogé plusieurs témoins dont l’imam et certains fidèles de la mosquée de Liberté 5.



Source A informe qu’au total seize voitures ont été caillassées. Mais, selon la police, seuls les propriétaires de neuf des véhicules endommagés ont déposé une plainte au niveau du commissariat de Dieuppeul.