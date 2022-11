Affaire Pape Alé Niang: Le Colonel Moumar Gueye assène ses vérités

Colonel Moumar Gueye sur Pape Ale Niang

La divulgation de documents classés secret défense et confidentiels, est l'un des motifs de l'arrestation de Pape Alé Niang. Selon le colonel Moumar Guèye, ce qu’a fait le journaliste constitue bel et bien un délit susceptible de “mettre en danger tout un pays et de compromettre sa sécurité”. "Le secret défense est le plus haut niveau de restriction d'une information ou d'un document, explique-t-il sur les ondes de la RFM. Sa diffusion est de nature à mettre en danger un pays et à exposer les stratégies de ses forces de défense et de sécurité, à fragiliser son gouvernement et à discréditer ses institutions. Un secret défense est un secret diplomatique ou un secret de service d'informations de la police que pourraient exploiter les ennemis potentiels d'une nation".





S’il défend le principe sacro-saint de la liberté d’expression, le Colonel appelle, toutefois, à ne pas jouer avec le feu : "La garantie de la liberté d'expression, soutenue par les traités internationaux, est certes un droit humain fondamental. Mais la liberté d'expression que nous défendons est encadrée par les lois et règlements. On ne badine pas avec le feu. Ils doivent bien analyser la gravité et les conséquences fâcheuses de la chose traitée",.