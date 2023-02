Affaire Postefinances : les 35 chèques et les aveux explosifs du receveur en retraite

Encore du nouveau dans l’affaire du détournement de fonds à Postefinances. Dans le cadre de l’exécution de la délégation judiciaire du juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, chargé du dossier, la Sûreté urbaine a arrêté et déféré au parquet S. Bâ, receveur à la Poste en retraite. Ce dernier est poursuivi pour détournement de deniers publics.



L’Observateur, qui donne l’information, précise que S. Bâ, 69 ans, veuf et père de six enfants serait au centre de l’affaire des 35 comptes crédités par des moyens frauduleux pour un préjudice de 1,7 milliard de francs CFA. Le journal indique que face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir ordonné juste trois des opérations incriminées.



S. Bâ a en outre admis, d’après la même source, avoir autorisé trois autres décaissements. Le premier, d’un montant de 300 millions, au bénéfice d’un certain «M. Diop» de la société Sendis, «sur demande de plusieurs autorités internes comme externes», précise-t-il.



Le deuxième porte sur 101 millions. Le receveur en retraite a révélé aux enquêteurs avoir remis ce montant à «M. Gaye» «sur ordre signé du directeur général à l’époque».



Le troisième décaissement a été ordonné, selon toujours S. Bâ, au bénéfice de A. Souané à la demande du Syndicat majoritaire la Poste (SNTPT) . Il constitue une avance pour une vente de terrain au syndicat en question.



L’Observateur croit savoir que les révélations de S. Bâ devraient conduire à de nouvelles auditions. Les concernés : K. Diédhiou, I. Mbaye et S. Mbodji, déjà inculpés et placés sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire qui semble loin d’avoir livré tous ses secrets.