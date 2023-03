Affaire PRODAC: Mame Mbaye Niang fait appel et demande la saisie de la maison d’Ousmane Sonko

L’affaire Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko n’est pas encore à sa fin. Le ministre du tourisme a décidé de faire appel de la condamnation du leader du Pastef même s’il reconnaît que la justice a lavé son honneur après le verdict rendu d’hier. M. Sonko a été condamné à deux mois de prison avec sursis et à payer 200 millions F Cfa de dommages et intérêts.