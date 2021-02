Affaire Sonko : La police et la gendarmerie en "conseil de guerre" au ministère de l'Intérieur

Les manifestations de soutien au président de Pastef /Les Patriotes, qui ont mis Dakar à feu et à flammes, sont très prises au sérieux par les forces de défense et de sécurité.D’après le quotidien EnQuête, le top-management de la police et de la gendarmerie a tenu, hier, un "conseil de guerre" au ministère de l’Intérieur.La réunion s’est déroulée jusque tard dans la nuit. Quid de l’objet de ce "conseil de guerre" ?Des sources du journal avancent qu’il s’agit d’une question de «sécurité nationale».