Affaire Sonko: les associations de défense des droits humains « préoccupées par le climat de tension »

La tension est vive au Sénégal depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauty dans laquelle le leader de Pastef, Ousmane Sonko est accusé de viols et menaces de mort par une masseuse. Cinq organisations de défense des droits humains ( Raddho, Lsdh, Afrikajom center, Amnesty, Article 19) ont sorti un communiqué conjoint pour faire part de leur préoccupation suite aux manifestations violentes et arrestations des militants de Pastef.« La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), AfrikaJom Center, Amnesty International Sénégal et ARTICLE 19 Sénégal/Afrique de l’Ouest sont préoccupées par le climat de tension qui règne au Sénégal depuis le 08 février 2021 suite aux manifestations de soutien au Leader du parti politique Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité?, (PASTEF-LES PATRIOTES) accusé de viol », déclarent-elles.Elles constatent pour le dénoncer « les actes de violences, la répression par les forces de sécurité, les arrestations de militants et sympathisants du parti politique PASTEF-LES PATRIOTES, ou des personnes supposées proches de ce parti, ainsi que la multiplication d’allégations de menaces par voie électronique ».Ainsi condamnent-elles « tout recours à la violence ainsi qu’aux menaces et injures proférées contre les journalistes et toute personnes exerçant ses droits notamment sa liberté d’expression par quelque moyen que ce soit ».Elles insistent également sur la « transparence » dans la diligence des enquêtes sur ces actes et exigent le respect des droits des personnes interpellées. Tout en fustigeant leurs conditions de détention dans les locaux de garde-à-vue, en totale violation du respect des mesures barrières.