affrontements de pêcheurs à Cayar : La tension toujours palpable

Le feu couve toujours dans le village traditionnel des pêcheurs de Cayar, après les récents affrontements ayant occasionné des blessés et des dégâts matériels importants, entre les pêcheurs de Cayar et de Mboro. Et si l'on n'y prend pas garde, l'irréparable pourrait survenir à tout moment à Cayar, où la colère des populations monte crescendo.







Tard dans la soirée du 2 au 3 avril 2023, vers les coups de 00 h, des jeunes sont descendus pour barrer la route principale de la commune, avant d'aller saccager, à la plage, du matériel de pêche qui appartiendrait aux pêcheurs saisonniers de Mboro et de Guet-Ndar. Des pirogues et des filets de pêche auraient été brûlés. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour éviter le pire.





Pour rappel, de jeunes pêcheurs de Cayar, dont la moyenne d'âge est de 20 ans, ont été nuitamment attaqués en pleine mer par leurs collègues de Mboro, qui les ont aspergés d'essence avant brûler certaines parties de leurs corps.