Affrontements entre populations et FDS à Ngor : Les cadres Le PEEY LEBU déplore et condamne la situation

L'Association des cadres Le PEEY LEBU, déplore la situation intenable qui prévaut à Ngor depuis quelques jours et condamne avec la plus grande fermeté la violence inouïe et disproportionnée déployée par la gendarmerie à l'encontre des populations de Ngor.





"Malgré les négociations en cours, et en dépit des appels à l'accalmie, la situation semble avoir évolué au point de faire naître de nouvelles échauffourées dans la soirée du 08 mai jusqu'au petit matin du mardi 09 mai 2023. Ngor est une terre de paix pétrie de nos valeurs ancestrales d'accueil et de solidarité. C'est pourquoi, le PEEY LEBU exprime à ses parents de Ngor sa compassion et sa solidarité agissante et réitère sa disponibilité à œuvrer pour l'aboutissement des différents processus de médiation susceptibles de rétablir une paix durable dans l'intérêt supérieur des populations", lit-on dans un communiqué.





L'association affirme qu'elle sera toujours aux côtés des populations dans les moments difficiles à travers ses représentants et ses membres originaires de Ngor.





"C'est la survie de ce village traditionnel qui est en jeu et que celle-ci exige la construction de solutions durables dans la paix et la stabilité Elle appelle donc les deux parties à la sérénité et à la poursuite du dialogue. Les problèmes fonciers dans cette commune sont les mêmes dans toutes les localités du pays lébou (Tanka qui regroupe Ouakam, Ngor et Yoff, les 12 Péncs et les 121 villages lébou) et ne sauraient être déconnectés de la défense des intérêts matériels et moraux de la Collectivité lébou qui est au coeur de notre mission, dans un Sénégal ''uni Le littoral'' et l'arrière-pays des territoires lébou ont fait l'objet d'une convoitise et d'une spéculation foncières de nature à menacer l'ordre juridique traditionnel régissant la vie des Lébou", indique le communiqué signé par le coordonnateur Alia Diène Dramé.