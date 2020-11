Agriculture et emploi des jeunes : Moussa Baldé annonce 100 000 nouveaux emplois dans les 4 prochaines années

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, a annoncé, ce mardi, lors de la conférence de presse du gouvernement, la création prochaine de 100 000 nouveaux emplois pour les jeunes et les femmes, les quatre prochaines années.Ce, à travers les projets et programmes de son département qui participent à lutter contre le chômage et, par ricochet, contre l’émigration clandestine.«Je dois dire que le ministère de l’Agriculture, à travers l’Anida, en tout cas sur un budget de 45 milliards, a créé 30 500 emplois avec 329 fermes réalisées qu’on peut visiter. Nous projetons de créer encore 272 fermes supplémentaires pour 20 000 emplois supplémentaires. Ce même objectif est fixé à notre projet ‘’AgriJeunes Tekki Ndaw Gni’’ qui, lui, envisage de créer environ 35 000 emplois, au projet Proval Cv qui veut créer 12 000 emplois pour les jeunes et au Presan qui veut créer 10 000 emplois», annonce le ministre.Globalement, renseigne Moussa Baldé, «dans les quatre prochaines années, avec nos différents projets, nous envisageons la création de 100 000 emplois pour les jeunes et les femmes».