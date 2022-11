AIBD : L’ASPT installe un dispositif d’accueil “Teranga” pour booster la Destination Sénégal

Avec le projet ‘’welcoming’’ l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) consolide l’esprit Teranga grâce au dispositif d’accueil, d’information et d’orientation des touristes à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) et sur plusieurs sites touristiques du pays.





L’ASPT, la compagnie Air Sénégal SA, la société Limak-Aibd-Summa (LAS) et l’AIBD unissent leurs efforts pour fournir à tous les visiteurs du Sénégal, des informations précises, pertinentes et utiles à toutes les étapes de leur voyage.







Grâce au dispositif d’accueil permanent installé à l'Aéroport International Blaise Diagne, la Destination Sénégal optimise la qualité de l’expérience des voyageurs, offre aux visiteurs un accueil hospitalier, inclusif, informatif.





Ce projet baptisé « welcoming » contribue au positionnement du Sénégal comme le premier hub aérien et touristique d'Afrique de l’Ouest.





Le Sénégal accueille en permanence de grands événements internationaux grâce à ses infrastructures d’accueil multifonctionnelles (Centre international de Conférence Abdou Diouf CICAD, Parc Des Expositions, le palais Sportif Dakar Arena, le Musée des civilisations noires, le nouveau stade du Sénégal Me Abdoulaye Wade etc.)





Dakar accueillait ainsi la Ligue africaine de Basket-ball (du 5 au 15 mars), le Forum mondial de l’eau (du 21 au 26 mars 2022), la 14e édition de la Biennale (du 19 mai au 21 juin 2022), la 8e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique (du 24 au 25 octobre), le 66e Congrès de l’Union Internationale des Avocats (UIA) (du 26 au 30 octobre).





Lors de ces grands événements internationaux qui attirent beaucoup de visiteurs au Sénégal, le point d’information touristique installé à l’AIBD a assuré un accueil de qualité et une prise en charge optimale des touristes en leur fournissant des informations claires sur les offres touristiques du Sénégal.





Le gouvernement du Sénégal, face au risque de l’augmentation du taux de chômage des jeunes dû à la pandémie de COVID 19, a mis en place le programme emploi des jeunes, dénommé « XËYU NDAW ÑI ».





Dans ce sillage, le programme finance le recrutement de 200 agents d’accueil, d’orientation et d’informations touristiques (AOIT) dans le cadre de l’amélioration de l’offre et de la qualité d’accueil touristique.





Cette approche clé dans la relance des activités liées au tourisme et au transport aérien, a permis de déployer une trentaine d’agents au point d’information touristique de l’AIBD pour la valorisation de la culture d’accueil du pays de la Teranga.





Ce programme permet, en outre, aux jeunes et aux femmes sénégalais d'accéder aux opportunités d'emploi dans les voyages et le tourisme, considérés comme la deuxième source de devises du pays.





Les points d’informations et d’orientation touristiques présentent, aux touristes, les produits et services touristiques de la Destination, y compris les établissements d'hébergement et de restauration, en plus des transports accessibles.