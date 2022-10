AIBD : Le "commandant de bord" Doudou Ka reçoit les honneurs de ses agents

Hommage à Doudou Ka par les agents de l'Aibd

"Enfant, je voulais devenir pilote. De la 6e à la terminale, je n'ai jamais varié de fonction quand on me demandait ce que je voulais devenir. Je disais tout le temps que je voulais devenir pilote". La confession est de Doudou Ka, nouveau ministre des Transports aériens. Même si son rêve n'a pas été réalisé, Doudou Ka aura été commandant de bord grâce à ses fonctions de Directeur de l'aéroport International Blaise Diagne.





Après plus de 19 mois à bord de l'avion Aibdien, Doudou Ka a su conduire des milliers de passagers sans heurts grâce aux agents de la structure qui en retour lui ont rendu un hommage dithyrambique. Un Sargal fait à son honneur a montré toutes les facettes d'un chef de bord à l'écoute de ses agents, de ses passagers. " Dès qu'il est monté à bord, le pilote Doudou Ka a œuvré pour la construction d'une métropole aéroportuaire moderne et autonome. Une ville aéroportuaire conviviale et accueillante qui reflète le visage de Sénégal, sa culture, sa Teranga et sa vitalité économique", témoigne-t-on.





Ainsi, son enjeu, dit-il, était de rendre plus compétitive l'expérience voyageur par l'amélioration de tous les services. Il reconnaît, cependant que beaucoup de défis restent à faire et à relever.





L'ambition, pour lui, était de hisser la qualité des services offerts aux usagers dans les meilleurs standards internationaux. Et, de faire entrer l'AIBD dans "le top ten des aéroports africains"





Doudou Ka a franchi de nombreux paliers avec succès, notamment la mise en œuvre de la stratégie hub aérien 2021-2025. Ce qui a permis le démarrage des quasi-totalité des projets de l'aéroport.





"Notre plus grande fierté aura été d'avoir su mettre en œuvre avec l'accompagnement du ministère de l’Économie, des finances et du Budget des modèles économiques innovant qui ont permis l'apurement total de la dette contractée pour la construction de la première phase de l'aéroport", rappelle Doudou Ka.





Un aspect non moins important que le commandant de bord a voulu régler pour mettre à l'aise tous les passagers était la régularisation et l'intégration de la quasi totalité des agents qui avaient des contrats précaires, des prestataires.





"J'ai découvert même des noms que je n'avais jamais entendus: prestataires fixe, temporaires fixe. En héritant de la gestion des aéroports régionaux par le billet de la fusion avec l'ADS, Aibd Sa retrouve une de ses véritables vocations : la gestion et la maintenance des aéroports".