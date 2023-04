Aïd El Fitr : Les points clés du message de l'Imam Ratib de Sédhiou

“Poursuivez sans relâche les bonnes œuvres que vous faisiez pendant le ramadan. Continuez à partager avec les nécessiteux, à aimer vos prochains à vous pardonner les uns les autres”.





Tel est l'appel de El Hadj Boubacar Drame, Imam Ratib de la grande mosquée de Sédhiou en ce jour marquant la célébration de Aïd El fitr ( Korité).





Le guide religieux a également invité les fidèles au cours de la prière, qui a démarré à 9 h 15, de travailler à consolider la paix sociale en s'attachant quotidiennement aux valeurs de l'islam.