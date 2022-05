Air Afrique : 4 milliards aux ex-agents, un gros problème avec les pilotes

La remise des Cahiers de doléances des syndicats au Président Macky Sall hier, mardi, à l’occasion de la Fête du travail, a permis d’en savoir plus sur la situation des ex-travailleurs de la défunte Air Afrique. Suite à l’interpellation de la CNTS/FC, la centrale dont dépendent ces derniers, le chef de l’État a fait le point.



Il informe que 4,1 milliards sont déjà mobilisés pour les ex-agents de la compagnie panafricaine. L’argent «sera payé au plus tard la semaine prochaine», promet Macky Sall.



Cependant, un gros problème se pose : les pilotes réclament 4 milliards supplémentaires alors que l’État refuse de payer ce montant.



Et pour se mettre à l’abri d’une plainte, renseigne Macky Sall, l’Agent judiciaire de l’État a demandé aux pilotes concernés de signer un engagement à renoncer à toute poursuite contre l’État. Ce que ces derniers ont refusé de faire, selon le président de la République.