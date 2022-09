Air Sénégal : la panne d’avion, le voyage en bus, l’explosion et les bagages endommagés

L’A319 d’Air Sénégal, qui devait faire Marseille-Lyon-Dakar hier, dimanche, a rencontré des soucis techniques à l’aéroport de Marseille. Peu avant le décollage pour Lyon, l’équipage a relevé le blocage des volets, des outils indispensables au décollage et à l’atterrissage. Pourtant, dit-on, l’appareil a effectué Dakar-Marseille sans souci.



Après la détection de cette panne, la compagnie réussit à convaincre les 126 passagers de se rendre par bus à Lyon. C’est ainsi qu’Air Sénégal a loué deux bus de la compagnie Tourisme assistance cars pour convoyer les 41 passagers dont la destination finale était Lyon et les 85, qui devaient se rendre à Dakar.



D’après L’Observateur, un malheur n’arrivant jamais seul, un des pneus arrière de l’un des véhicules explose en cours de route. Les passagers sont débarqués, mais avant que tous leurs bagages ne soient déchargés, le véhicule prend feu à cause des étincelles provoquées par les frottements de la jante sur le bitume.



D’après L’Observateur, aucun blessé n’a été enregistré. En revanche, neuf bagages ont été endommagés.



Le journal rapporte que les passagers à destination de Lyon sont rentrés chez eux tandis que ceux qui doivent rentrer à Dakar sont attendus ce lundi à l’AIBD à bord de l’appareil d’Air Sénégal qui fait Dakar-Paris-Dakar.



La même source informe que la compagnie Tourisme assistance cars s’est engagée à dédommager les propriétaires des bagages endommagés. Ces derniers ont rempli en ce sens des formulaires qu’ils ont remis à Air Sénégal. La compagnie nationale assure qu'elle va suivre la procédure afin que ses clients soient effectivement rétablis dans leurs droits.