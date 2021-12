Air Sénégal : Le premier Airbus A220-300 réceptionné

Air Sénégal vient de réceptionner, ce mercredi 29 décembre 2021, son premier avion Airbus A220-300. Le chef de l’Etat qui a présidé la cérémonie de réception a baptisé l’appareil au de « Niokolo Koba », en référence au Sénégal oriental dont le patrimoine fait de lui une zone touristique.





A propos de l’avion, il est à la pointe de la technologie, selon un communiqué de la compagnie aérienne. « Son exploitation est également moins coûteuse avec 25% de moins sur le carburant et sur le rejet du gaz carbonique et 50% de réduction de l’empreinte sonore. Le premier A220-300 de la compagnie, composé de 133 sièges dont 8 en classe business et 125 en classe économique est doté des moteurs de dernière génération développés par Pratt & Whitney », se félicite Air Sénégal.





Si l’on en croit la compagnie dirigée par le Sénégalais Ibrahima Kane, l’appareil, en plus d’être ‘’robuste et raffiné’’, offre les mêmes conditions de confort qu’un avion long courrier.





La cérémonie d’aujourd’hui a également servi de prétexte à Air Sénégal pour présenter « la première promotion des pilotes cadets et des techniciens en maintenance aéronautique de l'Académie de formation d'Air Sénégal en partenariat avec l'Armée de l'air ».





Air Sénégal, lancé en mai 2018, compte à ce jour, 21 destinations pour 78 vols par semaine.