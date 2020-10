AKF sur les terres de l'aéroport LSS : "Qu'on cesse d'accuser gratuitement des personnes sans fondement…"

Le ministre de l'Urbanisme du Logement et de l'Hygiène Publique est aussi revenu sur le bras de fer entre les agents de l'ANACIM et l'Etat au sujet des terres de l'aéroport Léopold Sedar Senghor. Pour lui, cette bande de terres qui aiguise tant d'appétit est réservée aux sinistrés de la Cité Tobago contrairement à ce qui est véhiculé par certains, allant jusqu'à vouloir accuser le régime en place de mettre main basse sur cette assiette foncière :





"Il est dommage qu'un langage aussi dégradant soit utilisé pour qualifier le travail de l'administration et surtout accuser gratuitement des personnes sans fondement. La zone a fait l'objet d'un lotissement en bonne et due forme et l'espace est principalement réservé aux recasements des sinistrés de Tobago et des citoyens sénégalais connus ou inconnus qui en font la demande. Nous avons tous les chiffres et les noms des affectataires. Ce n'est pas par ce qu'on brandit une autorisation de lotir que je vais en rougir. J'en signe, au moins, 10 par mois pour toutes les Communes du Sénégal. Maintenant, pour des intérêts particuliers, je peux comprendre qu'on brandisse un acte administratif pour l'associer à un supposé dépeçage"