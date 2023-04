Alerte rouge : La météo annonce des pics de 45 degrés la semaine prochaine

Une vague de chaleur est notée sur plusieurs régions du pays, ces derniers jours. Du côté de l'ANACIM, on alerte sur cette chaleur qui risque de s'abattre sur des localités du Sénégal jusqu'au 2 mai, avec un mercure qui va grimper jusqu'à 45 degrés.





Selon toujours les services de la météo, les régions concernées sont celles du Nord-Est et une partie du Sénégal oriental.





Ainsi, l'Anacim exhorte les personnes vulnérables, surtout celles atteintes de maladies cardiovasculaires ou d'hypertension à ménager leur santé.





"Des températures de l'ordre 44 à 45 degrés Celsius sont attendues au courant de cette semaine jusqu'au mardi 2 mai dans les localités Nord-Est, c'est-à-dire Matam, Podor, Linguère, Ranérou, Kanel et Bakel. Les températures caniculaires sont attendues dans ces localités. C'est fort probable que cette chaleur engendre un sentiment d'inconfort chez les personnes à risque, mais aussi des coups de chaleur auprès des populations, notamment sur les personnes vulnérables, surtout celles qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires et d'hypertension, mais aussi les malades mentaux qui peuvent être vraiment affectés par cette forte chaleur. Je recommande aux populations de ces localités de boire vivement de l'eau, d'éviter de s'exposer au soleil, de ventiler les maisons et de porter des vêtements légers et en cas de malaise, d'aller rapidement dans les structures sanitaires pour une prise en charge médicale", a fait savoir Pape Ngor Ndiaye, responsable des services de prévisions météorologiques et de réduction des risques sur les antennes de la RFM.