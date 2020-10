Aliou Sall (encore) traîné devant l’Ofnac

Après l’affaire Petro-Tim, le maire de Guédiawaye est à nouveau traîné devant l’Ofnac.Ce, suite à une plainte du Collectif des artistes et acteurs culturels de Guédiawaye.Selon Libération, ces derniers reprochent à Aliou Sall une gestion nébuleuse des fonds alloués à la culture.Le Collectif exige la lumière sur la subvention de 2017 et les 16 millions de 2018 dédiées par le conseil municipal aux activités culturelles.Les acteurs culturels et les artistes réclament également un audit des fonds destinés à la culture depuis 2014.