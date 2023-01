Allées Papa Guèye Fall : Les vendeurs de pneus se défendent

Selon le procureur de la région de Kaolack, les premières conclusions de l'enquête sur l'accident survenu à Kaffrine révèlent qu'un des pneus du bus a explosé; ce qui l'a dévié de sa trajectoire. Des spécialistes ont vite mis à l'index les pneus d'occasion. Suffisant pour que les vendeurs de pneus se défendent.





Au niveau des allées Papa Guèye Fall, les vendeurs de pneus d'occasion ne veulent pas entendre parler de suspendre leur activité. Dans un reportage de la RFM, un vendeur du nom de Sidate note que les chauffeurs de véhicules de plus de 100 millions achètent des pneus à 10 mille francs. Pourtant, note-t-il, il y a du tout. Des pneus neufs et d'occasion, tous importés de France et d'Allemagne. "Ce sont les chauffeurs qui préfèrent la facilité", selon lui.





Pour Ibrahima Diop qui s'active aussi dans la vente de pneus depuis onze ans, il faut réglementer le sous-secteur, mais aussi veiller à ce que les chauffeurs suivent les normes. "Si on achète un pneu neuf et que la charge est six fois supérieure à celle recommandée, elle peut exploser".