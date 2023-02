Almadies : Eiffage chassée d’un terrain de 3900 m2

Le juge des référés du tribunal de Dakar a condamné Eiffage Sénégal Sa à cesser d’occuper un terrain de 3900 m2 situé à Dakar Almadies. La décision a été rendue ce lundi.



Le terrain appartient à un certain M. L. Guèye. Ce dernier avait saisi la justice pour récupérer son bien objet du titre foncier 6154/Grd et immatriculé n°92/Nga.



Le juge a ordonné la destruction des constructions posées sur le site et l’enlèvement des matériaux de construction qui y sont disposés. Libération, qui donne l’information, ajoute que le tribunal a décidé que ces opérations seront à la charge du plaignant, mais aux frais d’Eiffage Sénégal.