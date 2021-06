Aly Sileymane Ly, le talibé de Diambars, obtient son diplome d'ingénieur

De Talibé à ingénieur en informatique, c'est le fabuleux destin de Aly Sileymane Ly. L’académie Diambars a annoncé dans ses réseaux sociaux que l’ancien pensionnaire du centre de Saly a validé son diplôme.







La belle histoire d'Ali Sileymane Ly commence au début des années 2000. L'institut Diambars crée par Patrick Vieira, Bernard Lama, Djimy Adjovi Boco et Saer Seck devient une lueur d'espoir pour de nombreux jeunes qui veulent suivre une carrière de footballeur professionnel. Parmi les premiers jeunes de la promotion, un jeune talibé avait marqué les recruteurs. «Je crois que c’est Séga Sakho qui m’a parlé de lui. Le jour des tests, alors que nous avions fini de faire nos choix, il vient vers moi et me dit, je veux y participer. C’est comme ça que je lui ai donné une balle. Pieds nus, il en a fait tout ce qu’il voulait, étonnant tous mes entraîneurs qui se demandaient d’où est-ce qu’il sortait ? J’ai répondu, c’est ma botte secrète», avait raconté Saer Seck, président de Diambars.





Mais le rêve de devenir footballeur professionnel va s'envoler pour Ali qui s'accroche finalement sur les études. A Diambars, il fait ses premiers pas à l'école, obtient son Brevet puis il s'envole en France pour un Bac professionnel. Avec ce diplôme d'ingénieur qu'il vient de valider, Ali confirme qu'à Diambars on ne forme pas uniquement des joueurs comme Idrissa Gana Gueye mais d'autres peuvent réussir avec les études.