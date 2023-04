Ambassadeur de l’UNICEF: Aliou Cissé se met au service de la défense de la cause des enfants

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé a été nommé ce jeudi Ambassadeur national de l'UNICEF au Sénégal. Le coach des Lions rejoint ainsi le Français, Lilian Thurman, l’Argentin Messi, l’Anglais David Beckham entre autres stars du football dans l’équipe engagée pour la cause des enfants.









Le sélectionneur des Lions promet de porter sa nouvelle mission, comme il le fait sur les terrains de football.





‘’C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'avoir été choisi par l'UNICEF pour œuvrer à la cause des enfants. Soutenir cette noble cause est tout aussi important que de gagner un match de football, que de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, que de se qualifier à une Coupe du Monde" a déclaré Aliou Cissé.









"En tant que sélectionneur, en tant qu'ancien footballeur professionnel et ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, mon rôle est en réalité d'attirer davantage l'attention sur la situation des enfants dans notre pays. Aujourd'hui, je suis plus que jamais motivé à me battre pour la cause des enfants’’, promet-il.





La nomination d’Aliou Cissé a été motivée non seulement par sa notoriété et son leadership, mais surtout par son engagement en faveur de la promotion des droits de l'enfant.