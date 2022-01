Ambassadeur de la paix, le guide religieux Chérif Tambédou sermonne les candidats de Sahm Notaire

Cherif Tambedou sur les locales

Le guide religieux, Chérif Tambédou, a organisé, ce mercredi, une " journée de paix " à Sahm Notaire avec les candidats en lice, pour la paix et la non-violence.





En marge des élections locales du 23 janvier prochain, Chérif Tambédou a exhorté les candidats de Sam Notaire à la paix et à la non-violence à la veille du lancement de la campagne électorale. Venus répondre à l’appel de l’ambassadeur de la paix, chacun de ces candidats ou représentant de candidat, a tenu un discours responsable pour rassurer le public. A cet effet, des diplômes de la paix ont été décernés aux candidats présents par le militant de la paix, Chérif Tambédou. Et pour magnifier cet acte, il a ainsi permis à chaque candidat de recevoir de la main de son adversaire un diplôme de la paix. D’ailleurs, ces derniers ont beaucoup échangé sur le déroulement du vote et de la campagne devant l’auditoire.