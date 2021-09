Amélioration du cadre de vie à Touba: Les instructions de Macky Sall à son gouvernement

Présidant la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, ce mercredi, le président de la République, Macky Sall, a adressé ses félicitations au Gouvernement et à l’ensemble des services de l’Etat pour la "mobilisation notable" qui, selon lui, a permis le déroulement satisfaisant du Grand Magal de Touba célébré, dimanche dernier.



Selon le communiqué dudit conseil, "le chef de l’Etat invite, par ailleurs, le Gouvernement, à renforcer la dynamique de développement de l’agglomération Touba-Mbacké, par l’intensification des réalisations d’infrastructures routières, électriques, hydrauliques et d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) en vue d’améliorer le cadre de vie des populations".

Abordant la question liée à la densification de la carte sanitaire et du développement optimal du système de santé, le Macky Sall a invite le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, "à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire de l’Hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, un établissement sanitaire de référence dont l’entretien et la gestion au quotidien doivent répondre aux meilleures normes internationales en la matière".