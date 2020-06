Amina Badiane, Pdte Comité Miss Sénégal : « Nous sommes dans de grosses difficultés »

L’impact de la Covid-19 qui s’est fait ressentir dans plusieurs secteurs, n'épargne pas le comité Miss Sénégal opérationnel dans les secteurs du Tourisme et de la Culture. Amina Badiane, présidente du comité Miss Sénégal, lance un SOS aux autorités de l’Etat.







« Nous sommes dans de grosses difficultés nous empêchant de faire face à des castings corrects et à des élections Miss régionales. Nous devrions, à l’heure actuelle, enchaîner les castings pour la nouvelle édition de Miss Sénégal nouvelle vision, faire des tournées dans la diaspora (France, Italie, Maroc, Angleterre), profiter des rencontres et échanges économiques internationales avec la Miss de cette année (Ndèye Fatma Dione, ndlr), à Besançon, le mois de mai dernier. Le Sénégal était le pays invité d’honneur… Tout est annulé après de longues préparations qui nous ont valu beaucoup d’investissements financiers », confie Amina Badiane.