An 20 naufrage du Joola : Des confrères nationaux et internationaux distingués pour services rendus aux familles

Des journalistes reçoivent des distinctions

C'est au cours de la cérémonie officielle commémorative du 20 ème anniversaire du naufrage du bateau le Joola que des journalistes ont reçu des distinctions.





Dans son discours, le président de l’association nationale des familles de victimes et rescapés du naufrage du bateau le Joola (ANFVR), Boubacar Bâ, a salué le travail remarquable de la presse nationale tout comme internationale.





" À travers des reportages et documentaires de qualités exceptionnelles, France 24, BBC, RFI, New York Times, France Monde, SO FOOT, la presse locale et nationale ont actualisé le vécu des 20 ans de souffrances endurées au quotidien par des Familles et Rescapés après cette tragédie", exprime ainsi le président de l’ANFVR pour manifester son satisfecit et sa reconnaissance à l'endroit des journalistes.