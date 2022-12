Annulation du Show of the Year de Nitdoff : Voici les véritables motifs évoqués par le Préfet

« L’État du Sénégal à travers son préfet de Dakar sabote la 12ème édition du Show of the Year en nous refusant une autorisation à la dernière minute».





Cette information donnée par le concerné lui-même à savoir, le rappeur Nitdoff, de son vrai nom Mor Tallah Gueye, ce vendredi 16 décembre, a suscité la colère de beaucoup d’acteurs culturels et de fans. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’artiste a levé un coin du voile sur l’annulation de ce grand-rendez en parlant «de raisons sécuritaires ».





Alors qu’il avait déposé une demande d'autorisation pour l'organisation de ce concert depuis le 12 novembre 2022. «En retour, je vous informe que la tenue de cette manifestation au lieu retenu comporte des risques d'accidents.