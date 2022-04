Ansoumana Dione : "Près de 4000 malades mentaux errent au Sénégal"

L'information est donnée, hier, par Ansoumana Dione, en marge de la célébration, à Dakar, de la quinzième édition des Journées francophones de la schizophrénie.



Selon le président de l'Association sénégalaise pour le soutien et l'assistance aux malades mentaux (Assam), près de 4000 malades mentaux errent au Sénégal.



D’après le quotidien L'AS qui vend la mèche dans sa parution de ce mercredi, Dione invite l'État à redoubler d'efforts pour aider les personnes souffrant de schizophrénie.



Et de marteler : "L'heure est venue pour notre pays d'aider les malades mentaux. Ne serait-ce que pour la sécurité des populations, nous n'avons plus le droit de ne pas agir".