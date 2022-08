Antoine Felix Diome : « Les inondations sont un phénomène mondial »

Après les fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs villes du pays causant d'énormes dégâts, le ministre de l'Intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome, était ce lundi à Saint-Louis dans le cadre de sa tournée dans les villes touchées par l’inondation.





Accompagné du gouverneur de Saint-Louis, du préfet du département, du général Mor Seck commandant de la brigade nationale de Sapeur-Pompier, du directeur général de l’administration territoriale et du directeur technique de l’ONAS, le ministre de l’Intérieur a commencé sa visite par la station de pompage de Diaminar. Toujours dans le populeux quartier de Pikine (Faubourg de Sor), le ministre de l’Intérieur a visité le point de pompage de Sor Diagne.





Après ces deux importantes stations, Antoine Felix Abdoulaye Diome et sa délégation se sont rendus au quartier Ndiolofene où le ministre a présenté ses condoléances à la famille de la dame qui a perdu la vie vendredi suite aux fortes pluies. C’est au quartier Darou que le ministre a terminé sa tournée à Saint-Louis.