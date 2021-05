Apatridie: Le Sénégal compte 17.000 réfugiés-Mauritaniens ( Illustration )

17.000 réfugiés d'origines diverses ont été recensés au Sénégal. L'information est donnée par le capitaine de vaisseau Michel Diouf au cours d'un atelier d’élaboration du Plan d’action national pour l’éradication de l’apatridie à l’horizon 2024. Il y présentait le comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées."La dernière campagne de recensement des réfugiés sur le sol sénégalais a permis de dénombrer, environ 17 000. Mais ce nombre a certainement évolué et les prochaines campagnes permettront d’affiner ce chiffre’’, a indiqué le capitaine de vaisseau Michel Diouf.Ainsi, le plan d’action national qui est en cours d’élaboration démontre que le nombre exact d’apatrides est toujours inconnu.Néanmoins, plus de 90% de réfugiés sont d'origine mauritanienne dont la plupart se trouvent dans la Vallée du fleuve Sénégal où ils sont ’’parfaitement intégrés’’.Ces derniers jouissent également des droits qui sont reconnus aux réfugiés, a-t-il fait valoir, avant d’ajouter que le rôle dudit comité est de permettre aux réfugiés qui désirent rester au Sénégal et obtenir la nationalité puissent l’avoir.Mieux, qu'ils jouissent aussi d'une ’’intégration socio-économique réussie’’.Mais permettre à ceux qui optent pour le retour volontaire dans leurs pays d’origine de pouvoir le faire."Et pour ceux qui choisissent de rester et jouir de la nationalité sénégalaise, nous travaillons à leur faciliter la naturalisation. C’est un processus continu et beaucoup de réfugiés ont déjà obtenu la nationalité sénégalaise. Il y a aussi des dossiers qui sont en instance au niveau du ministère de la Justice’’, confie Michel Diouf.