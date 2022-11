Appartements de luxe, séjour fréquent de son épouse à Dakar, accointance avec Ouattara : les secrets de Petit Boubé

Aboubacar Hima alias Petit Boubé

Dans une enquête que lui consacre Jeune Afrique, on en sait beaucoup plus sur Aboubacar Hima alias Petit Boubé avec qui l’État du Sénégal a passé un contrat d'armement controversé de 45 milliards F CFA. On y apprend que l’homme est bien introduit dans pratiquement tous les pays de l’espace CEDEAO « Il travaille dans toute la sous-région, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée Bissau… », assure une source citée par Jeune Afrique. Changeant très fréquemment de téléphone, à cause de ses démêlés avec la justice nigériane (il est visé par une enquête de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), qui le soupçonne de fraudes et de détournements de fonds publics pour près de 10 millions d’euros via une autre de ses entreprises nigérianes, la Société d’équipements internationaux), « Petit Boubé » vivrait aujourd’hui entre Accra et Abidjan, tandis que son épouse passerait beaucoup de temps à Dakar et Paris.





Riche patrimoine





L'homme dispose d’un patrimoine impressionnant, révèle Jeune Afrique, il posséderait plusieurs appartements de luxe à Prague, en République tchèque, dont un penthouse surplombant la rivière Vltava acquis en 2015 pour 1,4 million d’euros. Il disposerait aussi d’au moins un pied-à-terre à Paris, où il avait noué des relations avec un certain Alexandre Benalla, l’ancien chargé de mission d’Emmanuel Macron, ou encore avec la femme d’affaires Pascale Jeannin Perez, figure des cénacles africains et moyen-orientaux.





“Il a, également, des villas situées non loin de la présidence à Niamey et dont il a laissé la gestion à sa grande sœur, Fati, et à sa mère, pour laquelle il a fait construire une luxueuse maison au quartier Plateau”, poursuit l’hebdo panafricain.





Intouchable





On le soupçonne, désormais, de vivre à Abidjan où il bénéficierait des protections de Alassane Ouattara. Aboubacar Hima et Alassane Ouattara se sont en tout cas rencontrés en 2017, à l’occasion d’un sommet des chefs d’État de la sous-région à Niamey, révèle Jeune Afrique. “« Petit Boubé » avait alors mis l’une de ses villas – construite face à la présidence – à la disposition de l’Ivoirien. La résidence, très sécurisée et bien située, avait été conseillé à Alassane Ouattara par son épouse Dominique, laquelle y avait elle-même logé quelques mois plus tôt lors d’une rencontre des premières dames ouest-africaines organisée par Malika Issoufou, épouse de l’ex président nigérien Mahamadou Issoufou”.