Appui aux familles des manifestants décédés: les 50 millions FCfa de Serigne Mountakha distribués à partir de samedi

L’organisation religieuse Hizbut-tarqiyyah débute, ce samedi 3 avril, la mission de remise des fonds dégagés par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, destinée aux familles des victimes et blessés lors des récentes manifestations de mars 2021 notées dans plusieurs localités du pays, particulièrement à Dakar.Selon un communiqué de presse, la délégation conduite par le responsable moral de Hizbut-tarqiyyah, Serigne Youssouph Diop, est attendue chez Mme Binta Ba, mère de Alassane Barry, à partir de 10 heures à la Médina.Cette mission est l’aboutissement heureux de la volonté du patriarche de Touba d’apporter soulagement aux familles des victimes et aux blessés.A noter, par ailleurs, que les 50 millions de FCfa seront directement remis aux ayants-droit en présence des imams et chefs de quartier.