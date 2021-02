Après Assane Diouf et Guy Marius Sagna: « Clédor Sène sera arrêté à 5h du matin », (Avocat)

Assane Diouf et Guy Marius Sagna vont passer la nuit dans les liens de la détention. Ils ont été arrêtés, ce lundi 22 février après les éléments Du Groupe d'intervention rapide (GIR) de la Division des investigations criminelles ( DIC). Et selon Me Cheikh Khoureyssi Ba, une autre arrestation est en cours. Il s’agit de celle de Clédor Sène. « Guy Marius Sagna dort à la Police du Plateau. Interpellé en pleine rue à 20:00 alors qu'il était sorti s'acheter à manger. Assane Diouf toujours à la Division des investigations criminelles ( DIC)/ Brigade des affaires générales ( BAG). La Police attend 05:00 pour clôturer en beauté la "Rafle" avec Clédor Sène », a annoncé la robe noire sur sa page Facebook, à l’instant.