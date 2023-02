Après Koukandé, un autre charlatan notoire arrêté

Sale temps pour les charlatans. Déféré au Parquet hier, Mame Bara Niane dit «deff guiss » a été arrêté par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar pour escroquerie et charlatanisme à la suite d’une plainte déposée le 3 février dernier par K. Dème pour le compte de son frère S. M. Dème, qui vit aux États-Unis, informe Libération.



Le journal rapporte que le frère du plaignant avait pris le numéro de téléphone du marabout, qui s’affichait sur l’écran, à travers une émission télévisée. C’était au mois de novembre dernier.



C’est ainsi que S. M. Dème, qui avait une santé fragile, est entré en contact avec Mame Bara Niane, qui prétendait pouvoir le soigner. S. M. Dème lui versera de l’argent, à plusieurs reprises, dont un premier montant estimé à 1,8 million F CFA, pour une bague et des bains mystiques. Ce qui devait, après avoir recouvré la santé, lui ouvrir les portes de la richesse.



Le marabout lui a réclamé, ensuite, 1,5 million, puis 7 millions, pour des séances de prières et d’autres rituels, en lui faisant croire qu’il recevrait une mallette d’argent de la part des Djinns.



Comme possédé, S. M. Dème a remis, au total, 14,244 millions à Cheikh Bara Niane. C’est après avoir suivi les conseils de sa mère et enlevé la bague qu’il a repris ses esprits.



Arrêté, le marabout n’a pas nié les faits. En revanche, il a juré avoir effectué des retraites spirituelles en faveur de son client.