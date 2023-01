Après l'accident de Kaffrine : le constat implacable de Cheikh Tidiane Gadio sur les "catastrophes" qui nous guettent

Après l’accident de Kaffrine, qui a coûté la vie à 39 personnes selon le dernier bilan du gouvernement, Cheikh Tidiane Gadio a appelé à un sursaut, sous peine de nouveaux lendemains douloureux. “Les catastrophes qui attendent de se produire dans notre pays sont nombreuses, diagnostique-t-il. Voyez les immeubles construits sans architecte, sans bureau d’études et de contrôle. Ne faisons pas semblant de découvrir ces réalités et tares de notre société. Ne faisons pas aussi de cette cinquantaine de victimes de la tragédie de Kaffrine des victimes expiatoires et une parenthèse à vite refermer”. Seneweb vous propose l’intégralité de sa réaction.



“La tragédie a encore frappé lourdement notre pays qui détient le triste record mondial de la plus grande catastrophe liée au Transport (le Joola).



C’est avec un coeur lourd et une grande compassion que nous nous inclinons devant les victimes innocentes et présentons nos sincères condoléances à leurs familles meurtries et à une nation éplorée et en deuil.



Si au lieu de nous tenir la main et de nous consoler les uns et les autres, on engage la polémique et le jeu des blâmes, on n’honorera pas la mémoire des victimes et on n’obligera pas la nation à l’introspection.



Nous savons tous que nos routes nationales sont trop étroites et inadaptées au boom démographique et au trafic de plus en plus lourd sur nos routes et autoroutes, que nos véhicules sont rarement aux normes, mais ce constat même juste ne saurait absoudre notre péché collectif tenace fait de l’ingrédient explosif de l’indiscipline, de l’insouciance et de la diabolisation de l’autre.



Les catastrophes qui attendent de se produire dans notre pays sont nombreuses. Voyez les immeubles construits sans architecte, sans bureau d’études et de contrôle. Ne faisons pas semblant de découvrir ces réalités et tares de notre société. Ne faisons pas aussi de cette cinquantaine de victimes de la tragédie de Kaffrine des victimes expiatoires et une parenthèse à vite refermer.



Engageons plutôt et courageusement une conversation nationale sérieuse, méthodique et autocritique sur les faiblesses structurelles de nos gouvernants comme de nos gouvernés. Lénine disait que l’ennemi du progrès et du changement c’est « la terrible force de l’habitude »! Comprendre ceci sera peut-être le début d’une redemption dun peuple exceptionnel qu’est malgré tout le Peuple sénégalais!



Que Dieu bénisse l’âme des victimes de cet horrible accident et leur ouvre grandement les portes de son Paradis céleste ! Amine/Amen”



Dr Cheikh Tidiane Gadio, Président Mouvement Panafricain et Citoyen, Luy Jot Jotna.