Après le TER, des câbles du BRT sectionnés

Voleurs de câbles du Brt

Des personnes malintentionnées ont sectionnés les câbles du BRT. Selon les informations d’Iradio, les malfaiteurs n’ont pas jusque là été arrêtés par la police. Les populations riveraines se plaignent de l’absence de sécurité sur les lieux.





Témoins des faits, Fatou Dia explique :« J’étais en train de sortir mes bagages et c’est là que la voisine m’a appelé pour me dire qu’il y’avait des personnes en train de couper les câbles. C’est là que la police a été alertée et ils ont pris la poudre d’escampette .Ils ont laissé un sac juste sous ma fenêtre. J’étais en train de veiller sur les affaires de ma voisine quand j’ai vu une personne venir récupérer le sac contenant des câbles, j’ai alerté le voisinage. Il y a trop d’insécurité par ici ».