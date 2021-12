Arbre de Noël : Zahra Iyane Thiam honore les enfants les plus méritants de Sicap Liberté

A l’occasion de la fête de fin d’année, le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a organisé une manifestation culturelle à la Sicap Liberté, ce vendredi 21 décembre 2021, sous la présidence du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall et d’autres autorités politiques.





La cérémonie destinée à la promotion de l’excellence récompense les élèves les plus méritants des différentes écoles de la localité. Elle s'est tenue à la place d’Antillana de Liberté 2, avec comme marraine, Madame Julia Niang. Ce, en présence de nombreux enfants, de parents d’élèves, de différents représentants d’écoles et des familles militaires de Sicap Liberté.





Zahra Iyane Thiam et son équipe ont pris l’initiative d’offrir des cadeaux aux deux premiers élèves de chaque école de Sicap Liberté. Selon elle, «les enfants sont l’avenir de demain » et elle compte, ainsi, les accompagner pour leur réussite.





S’exprimant sur l’objectif principal de cette journée, elle soutient que cette cérémonie vise à primer les meilleurs élèves de cette localité en cette période de fête. « Nous sommes en période de Noël et dans une semaine, ce sera la fin de l’année. Il était tout à fait normal pour nous de célébrer les enfants après leurs compositions. Nous avons choisi les meilleurs élèves des différentes écoles qu’il y avait au niveau de la commune ainsi que des enfants au niveau des communautés ecclésiales de base. C’est ce qui fait que nous en avons sept au niveau de la commune compte non tenu de tous les enfants que nous avons fait venir au niveau de tous quartiers qui composent la commune », a-t-elle renseigné.





Elle compte participer au développement de sa commune afin d’apporter une contribution à l’éducation de qualité, à une formation des jeunes et un programme pour l’employabilité de ces derniers.





Par ailleurs, Madame Zahra a ficelé aussi la question de la gestion de cadre vie, de l’entrepreneuriat des femmes et des catégories sociaux professionnelles, de la santé et de la prise en charge des personnes vulnérables. Et sur ce, elle a aussi misé sur la culture et le sport.





Pour la prière édition de cet arbre de Noël, sept cent cadeaux environ ont été distribués aux enfants répartis sur des critères de sélection au niveau de toutes les écoles publiques et privées en classe de primaire, renseigne-telle.