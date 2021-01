Argent collecté pour SOD : Les vérités du docteur Amadou Sow, membre du comité

Le Comité de collecte pour l’étudiant Sadio Ousmane Diédhiou (SOD) se réjouit de la décision du chef de l’Etat de prendre en charge l’intégralité des soins de l’étudiant qui souffre d’aplasie médullaire.Ainsi, la facture est arrêtée à 120 millions de F Cfa. Sur ce, les membres du collectif doivent se réunir, dans les prochains jours, pour décider de la destination des fonds déjà collectés.Membre dudit comité, le docteur Amadou Sow a déclaré d’emblée : «Nous remercions le président de la République pour son geste, même si on peut juger que c’est arrivé tardivement, parce que depuis plusieurs mois, les gens étaient dessus. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Au-delà, nous remercions tous ses collaborateurs du palais et des autres institutions et administrations du pays. Mais j’aimerais dire merci surtout à tous les Sénégalais et les étrangers, à travers le monde, qui ont eu à participer dans cet élan de solidarité.»Concernant l’argent déjà collecté, il a précisé que pour l’instant, «on ne peut pas annoncer un montant». «L’information que j’ai eue est que cela pouvait prendre en charge l’étudiant. Maintenant, nous sommes en train de prendre contact avec toutes les personnes qui étaient en train de collecter. On fera le point et on le dira aux Sénégalais», a rassuré le Dr Sow.La blouse blanche de faire savoir : «Je dis que les fonds ont été collectés au nom de SOD et pour une cause. Donc, dans la limite de la légalité et de la légitimité, après avoir pris en charge complètement SOD du point de vue sanitaire, c’est-à-dire quand on aura fini de supporter tous les frais médicaux, là, en concertation avec SOD et toutes les parties prenantes, pour moi, ce sera très louable qu’on puisse destiner le restant de cet argent à des causes similaires.»Le docteur Amadou Sow de préciser, sur les ondes de la Rfm, que la prise en charge de SOD est une greffe et il y a une vie après. «Il y a des médicaments à acheter», a-t-il laissé entendre.