Aroundou ( Bakel) : 200 bâtons d'explosifs et 80 détonnateurs saisis, 3 personnes arrêtées

La compagnie de la gendarmerie de Bakel a arrêté trois ressortissants maliens. Les mis en cause ont tenté d'introduire un arsenal explosif au Sénégal. Il s'agit de deux cents (200) bâtons d'explosifs, de quatre-vingt (80) détonateurs et de deux cent cinquante mètres (250 m) de cordon détonant. Selon le journal l’observateur qui donne l’information. Les auteurs, trois individus originaires du Mali ont aussi été arrêtés, hier mardi.





L'opération s'est déroulée à Aroundou, dans le département de Bakel. Elle intervient suite à une information faisant état de la tentative d'introduction d'une importante quantité d'explosifs, en provenance du Mali voisin, dans le territoire départemental de Bakel, précisément au village d'Aroundou. Les gendarmes ont alors mis sur pied un comité d'accueil digne de ce nom. Les éléments de la compagnie de la gendarmerie de Bakel mettent en branle un dispositif de surveillance.





L'approche a fonctionné d'autant plus les deux convoyeurs et l'un des acolytes à bord d'une des motos ont été arrêtés, puis conduits dans les locaux de la Brigade de la gendarmerie de Bakel pour les besoins de l'enquête. D’après les informations du journal l’Observateur, les éléments de la gendarmerie réaffirment leur détermination à combattre les actes délictuels sous toutes leurs formes et invitent les populations à collaborer avec les forces de sécurité et de défense.