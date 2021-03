Arrestation de Sonko : Déthié Fall appelle la Nation à "se mobiliser contre les dérives de ce régime"

Le député Déthié Fall condamne vigoureusement l'arrestation du leader de Pastef Ousmane Sonko par la gendarmerie alors qu'il se rendait au bureau du juge du 8e cabinet qui l'avait convoqué dans la matinée."Je condamne avec la dernière énergie cette arrestation de l’honorable député Ousmane Sonko qui, malgré les violations du règlement intérieur de l’Assemblée nationale constatées lors de la levée de son immunité parlementaire, a accepté de répondre au juge", écrit Déthié Fall dans une note reçue."Aussi, on ne peut priver un citoyen Sénégalais la liberté de choix de son itinéraire pour se rendre là où il veut sur les 196 000 km2 de superficie que compte le pays. Ce délit qui vient encore de lui être collé « Le trouble à l’ordre public » ne saurait se justifier et constitue une menace grave sur les libertés fondamentales des citoyens que nous sommes", charge le parlementaire de Rewmi. Qui affiche son soutien ouvert à Ousmane Sonko."Nous lui apportons encore une fois notre soutien et demandons à toutes les forces de la Nation de se mobiliser contre les dérives de ce régime", appelle Déthié Fall.