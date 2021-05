Arrêt bateau «Aline Sitoé Diatta» : Carabane crie son mal-vivre

Arrêt bateau «Aline Sitoé Diatta»

Le commerce, la principale activité économique dans l'île de Carabane, est plombé depuis plus d'un an. Au-delà de la Covid-19 qui a fragilisé l'économie de la localité, l'arrêt du bateau «Aline Sitoé Diatta» a davantage précarisé les habitants de cette partie du département d'Oussouye.