Arrêt de travail à l'UGB : Les travailleurs du Crous protestent contre les étudiants

Arrêt de travail du personnel du Crous à l'UGB

Les travailleurs du Crous ont tenu une assemblée générale, ce matin. Ils dénoncent l’attitude des étudiants qui s’en prennent à eux à chaque mouvement de grève. Ils ont décidé de croiser les bras.





48 heures d’arrêt de travail, tel est le mot d’ordre décrété par l’intersyndicale des agents du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous). Ces travailleurs fustigent l’attitude des étudiants qui à chaque mouvement d’humeur s’en prennent au personnel.





‘’ça fait presque un an qu’une commission sociale de l’Université intimide, brutalise le personnel alors que c’est des choses qu’on a reprochées à l’administration. Ce qu’on compte faire, c’est de mener des actions envers l’administration pour régler définitivement ce problème qui perdure et interpeller les autorités de l’Université à savoir le recteur, le directeur du Crous et toutes les autorités étatiques de ce pays’’, a soutenu Abdoulaye Dia, porte-parole des travailleurs du Crous sur IRadio.