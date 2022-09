Artisanat : L' UNCM demande l'évaluation de la première phase de l'appui Covid-19





Les membres du bureau de l'union nationale des chambres de métiers (UNCM) après le renouvellement du bureau se sont réunis à Kaolack les 02 et le 03 septembre afin de diagnostiquer les problématiques majeures qui entravent l’essor du secteur de l’artisanat. Ainsi, des résolutions ont été proposées à l'Etat devant permettre à inscrire l’artisanat dans une dynamique de croissance débouchant sur une création massive d’emplois.

Les résolutions prises lors de cette rencontre sont au nombre de six, parmi lesquelles trois sont jugées urgentes par le Président de l'UNCM Issa Dieye; par ailleurs le président de la chambre de métiers Fatick.

Le Bureau de l’UNCM, dit-il, recommande "la mise en place d’une ligne de financement substantiel dédiée spécifiquement aux besoins des artisans et demande l'évaluation de la première phase de l'appui Covid et le versement dans les plus brefs délais du reliquat. "

Conformément aux prescriptions du code communautaire de l’Artisanat, et le souci de rationalisation pour plus d’efficience dans la conduite des politiques publiques, les membres du Bureau de l’UNCM veulent que la Direction de l’Apprentissage soit logée au Ministère chargé de l'artisanat.

Dans le même sillage, il suggère fortement au Gouvernement du Sénégal de transformer les Maisons de l’outil en centres de ressources ou d’incubation puis de confier également leur administration aux chambres de métiers.

Selon les membres dudit bureau, "l'expérience a montré que la multitude d’entités éparses entraine un dysfonctionnement majeur et un chevauchement sur les missions ; en conséquence, un impact très limité"

Le bureau dit " remercier le président Macky Sall pour son ambition maintes fois renouvelée de positionner le secteur de l'artisanat comme pilier de la croissance inclusive et durable".