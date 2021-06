Artiste le jour, il était un dealer notoire la nuit

S. Mbaye est un récidiviste. Artiste de profession et trafiquant de drogue à ses heures perdues, il est encore tombé dans les filets des éléments de la Brigade de recherches de la police des Parcelles Assainies.



D’après des sources de L’AS, tout serait parti d’une information anonyme, reçue par les éléments de la Brigade de recherches, faisant état d’un vaste trafic de chanvre indien à l’Unité 10 des Parcelles Assainies.



Sans tarder alors, les hommes du commissaire Thierno Diop ont investi les lieux vers 23 heures, avant de surprendre le présumé dealer, S. Mbaye, en possession de quatre (4) kg et de cinq (5) cornets de chanvre indien.



La drogue était conditionnée dans un sachet plastique et gardée dans une armoire. Au cours de leur perquisition, les limiers ont saisi des sachets plastiques, deux paires de ciseaux et des enveloppes, un téléphone de marque Samsung et de l’argent d’un montant de 27.500 Fcfa.



Interrogé sur ses agissements délictuels, S. Mbaye reconnaît les faits avant de révéler avoir acquis la drogue auprès d’un certain Pape Diagne, habitant à l’Unité 10, qui fait la navette entre Dakar et Mbour. S. Mbaye a été déféré au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.