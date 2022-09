Assainissement autonome : L’ONAS renforce la capacité des acteurs des médias sur les enjeux

ONAS renforce la capacité des acteurs des médias sur les enjeux

L’assainissement individuel constitue le système le plus répandu au Sénégal pour la gestion des eaux usées domestiques. Dans les zones urbaines du Sénégal, la moitié de la population n’a pas accès à des infrastructures d’assainissent adéquates. Cette situation se traduit par une production considérable de boues de vidange qui sont parfois déversées sans traitement dans l’environnement. Et pour contrer ce phénomène nuisible aux populations et à l’environnement, l’Etat, à travers l’Officie national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), a mis en place en 2011, avec l’appui financier de la fondation Bill et Melinda Gates, un Programme pilote de structuration du marché des boues de vidange (PSMBV). Ce, pour « offrir un cadre de vie décent aux ménages démunis en leur assurant l’accès à des installations d’assainissement et des services de vidange mécanique de meilleure qualité et à des prix abordables ».





Ainsi, après un succès remarquable obtenu, ledit programme est passé en 2020 à l’échelle au niveau national avec une plus grande implication du secteur privé, pour devenir le Programme de mise à l’échelle de la structuration du marché des boues de vidange (PME-SMBV). En effet, l’ambition, à travers ce programme, est de faire de l’assainissement autonome un des piliers essentiels pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) dont le point 6.2 vise à assurer « l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles, et des personnes en situation vulnérable ».





La nécessité d’impliquer les médias pour « une meilleure compréhension des questions et enjeux »





Mais, pour atteindre cet objectif et mettre en œuvre effective d’initiatives d’assainissement autonome, notamment le PME-SMBV au Sénégal, il faut nécessairement impliquer les acteurs clés tels que : les décideurs, la société civile, le secteur privé et les médias. C’est dans ce sens que l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), en collaboration avec l’ONG Speak Up Africa, a organisé un atelier national de mise à niveau des journalistes sur les « enjeux de l’assainissement autonome au Sénégal ».





Il s’agit ici, d’une session de renforcement de capacité de deux jours (les 6 et 7 septembre 2022) qui vise « une meilleure compréhension des questions et enjeux liés à l’assainissement autonome au Sénégal, afin de promouvoir une meilleure appropriation de la thématique de la gestion des boues de vidange par les médias et renforcer leur capacité de rédaction et de publication sur ce thème ». Plus précisément, l’objectif est d’«informer et sensibiliser les journalistes sur les enjeux de l’assainissement autonome et plus généralement sur la gestion des boues de vidange ; rehausser leurs compétences dans la couverture des questions liées à l’assainissement autonome et à la gestion des boues de vidange ; et engager la presse pour une meilleure vulgarisation de l’assainissement autonome, en termes d’actions, réalisations, contraintes/défis et initiatives ».





« L’assainissement autonome est utilisé par plus de 70% des Sénégalais »





L’assainissement autonome ou assainissement non collectif est le traitement des eaux usées domestiques produites par une habitation non raccordée au réseau public de collecte (égouts). Il se traduit par une chaîne de valeur allant des toilettes, de la fosse septique, à la station de traitement de boues de vidange, à travers un système de transport sécurisé, un traitement selon le respect des normes et, derrière, la genèse de sous-produits valorisés. Selon le directeur de l’assainissement autonome, Mouhamadou Guèye, l’assainissement autonome est aujourd’hui utilisé par plus de 70% des Sénégalais et dans des pays en voie de développement en général, plus de 70% des populations utilisent l’assainissement autonome.





Il signale que, d’après des chercheurs dans le domaine de l’assainissement, « les investissements dans l’assainissement autonome permettent d’atteindre plus rapidement les ODD que des investissements collectifs dans les pays en voie de développement ».