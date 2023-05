Assainissement : Le Premier Ministre demande au Ministre des Finances de renforcer les moyens de l’ONAS

Le Premier Ministre, Amadou Bâ, a présidé le Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations en perspective de l’hivernage 2023. C’était le 23 mai 2023. Au cours de cette rencontre, il a plaidé pour le renforcement des moyens de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). L’augmentation des ressources financières permettra à l’institution de poursuivre la construction des ouvrages structurants et la mise à niveau de son système d’évacuation des eaux pluviales pour mieux gérer les inondations. « Je voudrais m’adresser au Ministère des Finances pour plaider en faveur de l’ONAS qui a quelques difficultés pour l’appuyer et le soutenir dans le contexte actuel des projets. A l’éveil de l’hivernage, je pense qu’il faut qu’on augmente assez rapidement les capacités opérationnelles de l’ONAS qui est en train de faire un travail important », a plaidé le Chef du Gouvernement, au cours du Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations en perspective de l’hivernage 2023.