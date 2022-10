Assassinat de Bassirou Faye : ce que risque l’imam de Diéyène

Les douze personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’assassinat de Bassirou Faye, le muezzin de Diéyène (Pire) tué mardi 4 octobre, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier, lundi. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, destruction d’un bien appartenant à autrui, coups et blessures volontaires et assassinat avec actes de barbarie.



D’après Libération, le dossier est confié au juge du premier cabinet de Thiès. Le journal parie que si l’instruction confirme les faits incriminés, les mis en cause, dont l’imam du village, Mor Mbaye, risquent la prison à perpétuité.



Ce dernier est accusé d’avoir planifié, coordonné et participé à l’assassinat de la victime.