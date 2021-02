Assiette foncière de Diass épuisée, déguerpissement en vue de tous les villages environnants de l’AIBD

Déguerpissement des villages de l'Aibd

Les villages qui gravitent autour de l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) dans les communes de Keur Moussa (Thiès) et de Diass (Mbour) seront bientôt rayés de la carte. Toutefois, ces populations seront recasées et indemnisées, ont annoncé le gouverneur de Thiès Amadou Moustapha Ndao et le directeur général de l’Aibd, Doudou Ka.





A la place, des infrastructures hôtelières, un centre de maintenance des avions et une école de formation dans le domaine de l’aviation, entre autres projets, vont voir le jour.





Ainsi, le sous-préfet de Keur Moussa et le préfet de Mbour auront la charge de procéder au recensement des personnes affectées par ces projets en vue d’une indemnisation selon le gouverneur de Thiès. Un recensement qui donnera suite à une évaluation de toutes les habitations et terres agricoles situées dans le périmètre de l'aéroport.





Diass a donné tout son foncier à l'aéroport et ne peut pas disposer d'un centre de santé de 300 m2





La question s’est d’ailleurs invitée dimanche dernier à l’émission Lii sur la 2Stv, consacrée aux litiges fonciers. En effet, sur les 8500 hectares prévus pour l’Aéroport Blaise Diagne, il y a 4500 hectares de périmètre aéroportuaire et 4000 hectares de servitude, éclaire le coordonnateur départemental du Forum civil à Mbour, Ibou Niang, qui liste les (PAP) personnes affectées par les projets de l’Aibd et situées dans les villages de Khessoukhat, Kathalite, Mbadate, Soone, Landon, Leene, Thiambokh, Sakirate (Diass). Mais, « La question qu’il convient de se poser et de savoir comment est-ce qu’on peut avoir un aéroport qui fait 8500 hectares, et la commune de Diass qui a donné tout son foncier à l’aéroport, ne puisse pas disposer de 300 m2 pour y ériger un centre de santé? C’est une catastrophe », condamne Ibou Niang. Non sans faire remarquer que « L’assiette foncière de Diass est épuisée, l’aéroport a tout pris ».